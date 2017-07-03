03 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.07.2017, понедельник

09.00 Севастополь – Открытие Международной молодежной школы морских исследователей с участием известного русского путешественника Федора Конюхова (СевГУ, ул. Университетская, 33)

10:00 Севастополь – Захоронение останков 93-х защитников Севастополя (некрополь музейного комплекса «35-я береговая батарея»)

22:00 Севастополь – Вечер «Помним, чтобы жить…» с участием Ольги Кормухиной и Алексея Белова (площадь музейного комплекса «35-я береговая батарея»)

Крым. Другие новости 01.07.17

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