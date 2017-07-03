04 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.07.2017, вторник

* 09:30 Севастополь – Открытие выставки победителей конкурса творческих работ в рамках фестиваля «Алые паруса» (холл Законодательного собрания, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Севастополь – Очередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра культуры Крыма Арины Новосельской и народного артиста СССР, балетмейстера Олега Виноградова о проведении с 4 по 6 июля в Симферополе, Севастополе и Ялте «Дней балета» (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Симферополь – Вечер памяти Вениамина Михайловича Ачкинази (Крымское общество крымчаков «Кърымчахлар», ул. Крылова, 54)

* 15:00 Севастополь – Круглый стол «Вторая героическая оборона Севастополя – суровая реальность войны» (центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 03.07.17

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