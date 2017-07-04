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05 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.07.2017, среда

  • 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)
  • 10:00 Севастополь – Мероприятия к 215 – летию со дня рождения адмирала П. С. Нахимова (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)
  • 12:00 Симферополь – День газеты-именинницы «Крымской газете – 83» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная, 29 а).
  • 14:00 Севастополь – Заседание круглого стола, посвященного событиям на Графской Пристани 05 июля 2008 г. (Морская библиотека им М. П. Лазарева, пр-т Нахимова, 7)
  • 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)
  • 16:00 Севастополь – Семинар об особенностях реализации положений Федерального закона от 05. 04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (большой зал, ул. Ленина, 2)

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