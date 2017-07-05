06 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.07.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

10:00 Симферополь – Очередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

10:00 Севастополь – Пресс-конференция организаторов Фестиваля традиций «Совет да любовь»(большой зал, ул. Ленина, 3)

11:00 Севастополь – Расширенное совещание по итогам обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, руководителей и депутатов муниципальных образований (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Симферополь – Первое пленарное заседание второго состава Общественной палаты Крыма (каб. 609, ул. К. Маркса, 18)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

16:00 Бахчисарай – Открытие фольклорного фестиваля «Иван Купала 2017. Живая сказка лета» (спорткомплекс «Инкомспорт», п. Куйбышево, ул. Спортивная 2).

16:00 Алушта – Презентация выставки «Крымские марины» и концертная программа «Музыка без границ» с участием Анны Биллиас (фортепиано, США) и Анны Братусь (сопрано, Украина) (музей-усадьба А. Н. Бекетова, ул. Комсомольская, 4)

16:00 Севастополь – Семинар об особенностях реализации положений федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (большой зал, ул. Ленина, 3)

17:00 Ялта – Благотворительный концерт «Союз волшебных звуков, чувств и дум…» с участием народного артиста СССР Василия Ланового и заслуженного артиста Крыма Константина Фролова (летняя эстрада Никитского ботанического сада, пгт Никита, Никитский спуск, 52)

Крым. Другие новости 05.07.17

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