10 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.07.2017, понедельник
- 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 09:00 Севастополь – Международный фестиваль здорового образа жизни, спорта и творчества «More Fest» (база отдыха «Любимовка», ул. Качинское шоссе, 1 а)
- 10:00 Симферополь – Пресс-конференция об итогах исполнения бюджета Республики Крым за I полугодие 2017 года министра финансов Ирины Кивико и руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым Романа Наздрачева (ул. Севастопольская, 8)
- 11:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Дмитрия Гладского (ул. Ленина, 2)
- 11:00 Севастополь – Заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов губернатора Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 12:00 Севастополь – Аппаратное совещание департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя (ул. Ленина, 2)
- 12:00 Евпатория – Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов вручает ключи от квартир многоэтажного жилого дома, построенного в рамках программы «Жилье для российской семьи» (ул. Чапаева/пр-т Победы в 8-ом микрорайоне)
- 14:00 Керчь – Публичные слушания по установлению сервитута в отношении базы отдыха «Черноморская» (каб. 101, ул. Кирова, 17)
Крым. Другие новости 09.07.17
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