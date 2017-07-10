11 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.07.2017, вторни к

10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию ведет телеканал «Первый крымский»)

10:00 Севастополь – Рабочее совещание с участием председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Евпатория – Заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы (зал заседаний, пр-т Ленина, 2)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная первому экофестивалю «ПИР-ФЕСТ» с участием члена президиума Госсовета Крыма Игоря Буданова, организатора и основателя фестиваля Тамиллы Амедовой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

Крым. Другие новости 10.07.17

Россия спишет долги крымчанам, взявшим в украинских банках кредиты до 5 млн в рублёвом эквиваленте. / Депутаты и специалисты подвергли курортный сбор ревизии. / Крымстат: за водкой – в Евпаторию, за закуской – в Симферополь. В Ялту – за лёгким удивлением. Читать дальше

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