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12 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.07.2017, среда

  • 08:00 Севастополь – Престольный праздник Петропавловского Собора (Петропавловский собор, ул. Луначарского, 37)
  • 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)
  • 14:00 Севастополь – Круглый стол на тему: «Развитие социального партнёрства по содействию профессионального самоопределения молодёжи» (ул. Руднева, 40)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Симферополь – Совещание в Совмине Крыма в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)
  • 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Симферополь – Встреча с фотографом Валерием Рябцевым и писателем Геннадием Шалюгиным (библиотека им. Жуковского, ул. Ленина, 23)
  • 17:00 Феодосия – Внеочередная сессия Феодосийского городского совета (зал заседаний, ул. Земская, 4)
  • 18:00 Ялта – Открытие X фестиваля hip-hop культуры «Yalta Summer Jam» (городская набережная, площадка у памятника Ленину)

Крым. Другие новости 11.07.17

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