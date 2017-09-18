19 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.09.2017, вторник

▫ 10:00 Севастополь – Первое пленарное заседание VII-й сессии Законодательного собрания (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

▫ 10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма во главе с Сергеем Аксёновым (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию осуществляет ТК «Первый Крымский»)

▫ 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

▫ 11:30 Симферополь – Пресс-конференция к началу 81 абонементного сезона Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии (Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького, ул. Пушкина, 15)

▫ 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

▫ 14:30 Симферополь – Пресс-конференция главы Госкомнаца Крыма Заура Смирнова, ректора Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Александра Рудякова, ректора Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова о свободном изучении и развитии национальных языков на территории Республики Крым (ул. Севастопольская, 8)

▫ 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

▫ 18:00 Севастополь – Заседание комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

▫ 18:30 Севастополь – Концерт в рамках V Крымского музыкального фестиваля (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 18.09.17

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