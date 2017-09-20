20 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.09.2017, среда

10:00 Симферополь – Первое заседание седьмой сессии Государственного совета Республики Крым (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Севастополь – Открытие II Уваровских Таврических чтений «Древности Юга России» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Севастоль – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

17:00 Севастополь – Просветительский час «Альминское сражение», посвященный началу первой обороны Севастополя 1854-1855 гг (площадь культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 19.09.17

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