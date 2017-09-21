21 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.09.2017, четверг

07:00 Севастополь – Торжественное богослужение, посвященное Рождеству Пресвятой Богородицы (Свято-Владимирский кафедральный собор, ул. Древняя, 1)

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина 2)

10:00 Судак – состоится заседание 58-й сессии Судакского городского совета I созыва

11:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Пожарная безопасность учебных заведений Республики Крым и основные аспекты обучения детей основам безопасности жизнедеятельности» с участием первого замминистра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Журбы и замначальника республиканского главка МЧС Максима Грамотного (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Севастополь – Совещание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя» (каб. 25, ул. Ленина, 3)

13:00 Симферополь – Тематический вечер «Флаг – символ государства», посвященный Дню государственного герба и флага Республики Крым (библиотека-филиал № 2 им. Жуковского, ул. Ленина, 23)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания (каб. 13, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание архитектурно-художественного совета при правительстве Севастополя (большой зал, ул. Ленина 2)

16:00 Керчь – Открытие персональной выставки художника Андрея Киргизова «Два моря – один мир» (Картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, ул. Театральная, 36)

17:00 Севастополь – Час истории «Куликовская битва 1380 г.» (площадь культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)

17:00 Алушта – Концертная программа участников фестиваля-конкурса «Красная Гвоздика 2017» (городская набережная, ротонда)

19:30 Алушта – Открытие XVIII Международного фестиваля авторской песни «Встреча с Юностью»(парк-отель «Porto Mare», ул. Перекопская, 20/2)

Крым. Другие новости 20.09.17

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