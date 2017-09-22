22 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.09.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Судак – Всероссийские соревнования по подводному спорту (подводная охота) «Кубок Меганом» (акватория мыса Меганом)

11:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню государственного герба и государственного флага Республики Крым и вручение именных стипендий студентам спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного герба и государственного флага Республики Крым с участием главы Республики Крым Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Международный фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс» (пл. Нахимова)

16:00 Саки – Спортивно-развлекательная программа к Всемирному дню туризма (санаторий «Сакрополь», ул. Курортная, 14)

16:00 Красногвардейское – Дни чешской культуры к 155-летию первого поселения чехов в Крыму (село Александровка, Дом культуры)

18:00 Симферополь – Концертная программа «Овеянные славой герб и флаг» (Центр эстрадного искусства, ул. Пушкина, 19)

Крым. Другие новости 21.09.17

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