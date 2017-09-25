26 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.09.2017, вторник

10:00 Севастополь – Рабочее совещание по вопросу разработки проекта закона города Севастополя «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Севастополе» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству (каб. 34, ул. Ленина, 3)

11:00 Феодосия – Публичные слушания по проекту закона РК «О функционировании государственных языков и иных языков в Республике Крым» (зал заседаний, ул. Земская, 4)

11:00 Евпатория – Встреча субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями надзорных органов и бизнес-конференция на тему «Законодательные изменения в сфере применения ККТ. Переход на онлайн-кассы: ЕНВД и патент» (клуб Евпаторийского центрального детского клинического санатория Министерства обороны РФ, ул. Дувановская, 21)

11:00 Симферополь – Посиделки оптимистов «Нам года не беда, коль душа молода!» в преддверии Международного дня пожилых людей (библиотека-филиал №4 им. Коцюбинского, ул. Поповкина, 16)

14:00 Феодосия – Литературно-музыкальный вечер «Легенды поколения», посвящённый 85-летию содня рождения русского писателя Василия Аксёнова (музей Марины и Анастасии Цветаевых, ул. В. Коробкова, 13)

14:00 Севастополь – Информационный семинар на тему: «Управление социальными проектами: технологии и инструменты эффективного сотрудничества некоммерческих организаций, власти, бизнеса и СМИ» (Севастопольский филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

17:00 Симферополь – Концерт лауреата международных конкурсов Сергея Работягова, в программе произведения композиторов Латинской Америки, Европы и России (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

Крым. Другие новости 25.09.17

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