27 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.09.2017, среда

10:00 Керчь – Заседание сессии Керченского городского совета (каб. 101, ул. Кирова, 17)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

10:00 Симферополь – Круглый стол «Противодействие народов Крыма распространению идеологии ксенофобии, межнационального и религиозного экстремизма и терроризма» (Финансово-экономический колледж, ул. Крымской правды, 4)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню моря. Участвуют директор Центра морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета Дмитрий Татарков, заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Елена Васечкина, заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований им. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Алушта – Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и министр спорта Крыма Елизавета Кожичева подведут итоги сезона для борцов республики (спортивный клуб «Барс», ул. Красноармейская, 56)

14:00 Севастополь – Заседание Комиссии по координации работы по профилактике коррупции в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:30 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Симферополь заместителя председателя Совета министров Республики Крым – постоянного представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгия МУРАДОВА.

15:00 Севастополь – Праздничное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников в России (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня туризма (Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

15:00 Симферополь – Презентация книги Александра Львовича Бертье-Делагарда «Память о Пушкине в Гурзуфе» (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. Пушкина/А. Невского 1/2)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «20 лет Севастопольскому пленэру» (музей им. Крошицкого, пр-т Нахимова, 9)

16:00 Саки – Встреча экскурсоводов, посвящённая Дню туризма (Музей краеведения и истории грязелечения города Саки, ул. Курортная, 29)

Крым. Другие новости 26.09.17

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