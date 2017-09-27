28 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.09.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Ялта – Заседания комитетов по аграрной политике, межнациональным отношениям, законодательству, образованию, социальной политике, строительству и ЖКХ, экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике в рамках XXVII Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (санаторий «Руссия», ул. Коммунаров, 12 а)

11:00 Симферополь – Заседание Совета федерации профсоюзов Республики Крым с участием главы региона Сергея Аксёнова (Дом профсоюзов, ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» об итогах летнего сезона и основных трендах 2017 года с презентацией буклета «Крым в деталях. Выбери свое путешествие». В Москве участвуют председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, директор Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро, тревел-блогер Иван Грушевский. В Симферополе – председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, член Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Ярмарка вакансий и учебных заведений «Я и моя будущая профессия» (Центр занятости населения Севастополя, ул. Руднева, 40)

14:30 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова по итогам рабочей поездки членов комитета в Республику Крым и город Севастополь 24-25 сентября (ул. Севастопольская, 8)

16:00 Симферополь – Глава Крыма Сергей Аксёнов посетит Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ул. Зои Жильцовой, 18)

16:30 Симферополь – Пресс-конференция о состоянии виноделия в Крыму и перспективах его развития с участием итальянского винного эксперта Луки Марони, руководителя группы «Китмедиа» Юрия Юдича, российского винодела Валерия Захарьина (ул. Севастопольская, 8)

18:30 Севастополь – Торжественный гала-концерт, посвященный празднованию 60-летия Севастопольского центра культуры и искусств (ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 27.09.17

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