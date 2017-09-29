29 сентября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.09.2017, пятница

*08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства города (большой зал,ул. Ленина, 2)

*09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

*10:00 Симферополь – Очередная сессия Феодосийского городского совета (зал заседаний, ул. Земская, 4)

*10:00 Ялта – Заседание Совета Южно-российской парламентской ассоциации (Ливадийский дворец, ул. Батурина, 44 а)

*10:30 Симферополь – Акция по измерению артериального давления и пресс-конференция ко Всемирному Дню сердца. Главная задача мероприятия – профилактика сердечнососудистых заболеваний. Участвуют главный внештатный кардиолог минздрава Крыма Валерий Садовой, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Гатас Ризк, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Азат Мкртчян (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина,3)

*11:30 Симферополь – Пресс-конференция председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александра Акшатина и председателя Общественного совета при комитете Олега Чировова о взаимодействии органов власти и общественности в противодействии коррупции (ул. Севастопольская, 8)

*11:30 Ялта – XXVII Конференция Южно-российской парламентской ассоциации в Крыму на тему: «Актуальные вопросы развития туристского и санаторно-курортного комплекса в Южном федеральном округе» (Ливадийский дворец, ул. Батурина, 44 а)

*12:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвященное 130-летию одного старейших учебных заведений города – Севастопольскому педагогическому колледжу им. П.К. Менькова (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

*14:00 Севастополь – Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека(центр культуры и искусства, ул. Ленина, 25)

*14:30 Симферополь – Пресс-конференция министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова и директора Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрия Зеленского с презентацией форума «Бизнес-полигон 2.0», регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

*16:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний Евпаторийского городского совета, пр-т Ленина, 2)

*16:00 Евпатория – Открытие выставки «Евпатория в цвете» известного евпаторийского фотохудожника Александра Друкара (галерее «theHARASHO», ул. Бартенева, 1-5)

Крым. Другие новости 28.09.17

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