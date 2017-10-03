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03 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.10.2017, вторник

  • 10:00 Севастополь – Пленарное заседание Законодательного собрания города (большой зал, ул. Ленина, 3)
  • 11:00 Симферополь – Встреча предпринимательского сообщества с руководителем УФАС по Крыму и Севастополю Тимофеем Кураевым по актуальным вопросам взаимодействия крымского бизнес-сообщества с антимонопольной службой (конференц-зал, гостиница «Украина», ул. Александра Невского, 7).
  • 13:00 Севастополь – Заседание архитектурно-художественного совета (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания города (каб. 12, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Симферополь – Пресс-конференция «Французские звезды в мирном Крыму» по итогам четвертого ежегодного международного «Форума мира». Участвуют президент фонда «Миротворец» Юрий Сафронов, французский киноактер Сами Насери и французский певец Мурад Бувари (ул. Севастопольская, 8)

Крым. Другие новости 02.10.17

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