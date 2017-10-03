04 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.10.2017, среда

08:00 Севастополь – Штабная тренировка по гражданской обороне (большой зал ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства города (ул. Н. Музыки, 50)

10:00 Симферополь – Торжественное мероприятие с участием главы Республики Крым Сергея Аксёнова, посвященное празднованию Дня учителя (Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького, ул. Пушкина, 15)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция военного комиссара Республики Крым Олега Ермилова на тему: «Осенний призыв – 2017» (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция замминистра образования, науки и молодежи Крыма Константина Аликина и директора «Крымпатриотцентра» Андрея Шпарева о военно-патриотическом воспитании в республике (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45, а)

11:00 Евпатория – Возложение цветов к бюсту Ю. А. Гагарина в честь 60-летия начала космической эры (набережная им. Терешковой)

12:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

12:20 Феодосия – Музыкально-поэтический вечер «Цветаевский костёр» к 125-й годовщине со дня рождения великого русского поэта Серебряного века Марины Цветаевой (музей Марины и Анастасии Цветаевых, ул. В. Коробкова, 13)

14:00 Севастополь – Круглый стол по обсуждению проекта закона города Севастополя «О референдуме города Севастополя» принятого в первом чтении (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания города (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Евпатория – Торжественное чествование военнослужащих в/ч 81415 и ветеранов космонавтики в честь 60-летия начала космической эры (театр им. Пушкина, Театральная площадь, 1)

16:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня воспитателя и Дня учителя России (Севастопольский академический театр танца им. Елизарова, пр-т Нахимова, 4)

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