05 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.10.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Межрегиональное совещание Общероссийского конгресса муниципальных образований на тему «Основные направления развития местного самоуправления в современных условиях» (зал заседаний, ул. КарлаМаркса, 18)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания города (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Симферополь – Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ» (Завод «Симферопольсельмаш», ул. Узловая, 8/5)

11:00 Симферополь – Семинар АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» по вопросам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (малый зал, бул. Франко, 25)

11:00 Бахчисарай – Открытие выставки «Декоративное искусство крымских татар. Сквозь призму столетия» (Музей истории и культуры крымских татар, ул. Речная, 133)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по экономике и постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания города (каб. 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «Формула любви и цвета» (музей им. Крошицкого, пр-т Нахимова, 9)

16:30 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Что могут пранкеры: розыгрыши государственной важности». Участники пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) (ул. Севастопольская, 8)

17:00 Феодосия – Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования ряда земельных участков, расположенных на территории городского округа Феодосия (зал заседаний, ул. Земская, 4)

Крым. Другие новости 04.10.17

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