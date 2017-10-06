06 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.10.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства города (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Внеочередное заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Алушта- Открытие финала Федеральной лиги по регби 2017 года (Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», ул. Перекопская, 9)

10:30 Ялта- Открытие III съезда русистов Республики Крым (зал «Таврический», отель «Пальмира-Палас», Алупкинское шоссе, 12а)

11:00 Севастополь – Круглый стол на тему «Оползневые процессы на Северной стороне города Севастополя» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

13:00 Феодосия – Открытие выставки «Русская православная церковь и Дом Романовых после революции 1917 года» (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

13:00 Евпатория – Игровой эко-батл «Дадим бой Королю Мусора» (библиотека им. Сельвинского, пр-т Победы, 19)

18:00 Ялта – Открытие фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта– 2017» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданкского, 8)

Крым. Другие новости 05.10.17

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