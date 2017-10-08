09 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.10.2017, понедельник

08:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя. Внеплановое заседание правительства (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Познавательный час «Путешествие письма» к Всемирной неделе письма (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция заведующего кафедрой инфекционных болезней медакадемии КФУ Искандера Каримова и главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей минздрава Крыма Людмилы Прокудиной об актуальной статистике заболеваемости крымчан, а также сезонной профилактике заболеваний (Республиканский пресс-центр, ул Козлова, 45 а)

15:00 Симферополь – Встреча с Героями Российской Федерации и СССР в рамках реализации Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

Крым. Другие новости 06.10.17

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