10 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.10.2017, вторник

10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы региона Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

10:00 Судак – Внеочередное заседание сессии Судакского городского совета (ул. Ленина, 85 а)

10:00 Севастополь – Торжественное открытие Международной научной конференции «АРХОНТ: античные реликвии Херсонеса – открытия, находки, теории» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция генерального директора «Крымской государственной филармонии» Олеси Костенко, главного дирижера Камерного оркестра Дениса Карлова, итальянских музыкантов Стефано Адеббо и Янины Яцевской на тему: «Музыкальный мост между Россией и Италией» (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция о профилактике квартирных краж начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по Республике Крым Андрея Лобанова и начальника отдела организации внедрения, эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Крыму Игоря Даханова (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

17:30 Севастополь – Мероприятие в рамках акции «Большое родительское собрание» (СОШ № 22, пр-т Ген. Острякова, 65)

Крым. Другие новости 09.10.17

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