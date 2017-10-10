11 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.10.2017, среда

09:30 Симферополь – Встреча председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, членов президиума крымского парламента с общественными деятелями из Норвегии и государств Европейского союза (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Симферополь – Региональная образовательная конференция российского общества акушеров-гинекологов «Проблема невынашивания беременности и преждевременных родов – актуальная проблема современного акушерства» (зал №1, гостиница «Москва», ул. Киевская, 2)

10:00 Севастополь – Горный марафон по пересеченной местности «Crimea X-RUN» (Балаклава, наб. им. Назукина)

11:00 Симферополь – Заседание круглого стола на тему «О перспективах развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (ул. Горького, 15)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция первого зампреда Госкомветеринарии Анастасии Лисовской-Чудинович о заболеваемости животных на территории Республики Крым и профилактических мерах для предотвращения эпидемии (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция об актуальных вопросах электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения Крыма первого замминистра образования, науки и молодежи республики Натальи Журбы и главного специалиста управления образования администрации Симферополя Марины Ключко (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Литературный вечер «Хранительница Волошинского наследия» к 130-летию со дня рождения Марии Волошиной (библиотека-филиал №2 им. Жуковского, ул. Ленина, 23)

14:00 Симферополь – Час истории «Октябрь 1917 года в судьбах России» с выступлением доцента Геннадия Шалюгина и коллекционера Геннадия Кулигина (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина / А. Невского, 1/2)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

17:00 Бахчисарай – Совещание по итогам выездного приёма граждан под руководством главы Республики Крым Сергея Аксёнова (зал заседаний, ул. Советская, 5)

17:30 Симферополь – Пресс-конференция об итогах визита норвежской делегации в Крым. Участники: председатель фракции в городском совете города Квакенбрюк Андреас Маурер, руководитель общественного объединения народных дипломатов Норвегии Хендрик Вебер, член норвежской делегации, профессор медицины Монс Ли (ул. Севастопольская, 8)

Крым. Другие новости 10.10.17

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