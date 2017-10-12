12 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.10.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Всероссийское совещание с руководителями олимпийских советов субъектов Российской Федерации в городе Севастополе (ул. Парковая, 11)

10:00 Алушта – Открытие форума «Здравоохранение Крыма – 2017: регуляторика и развитие», посвященного вопросам совершенствования системы лекарственного обеспечения и эффективного функционирования системы здравоохранения Республики Крым, Севастополя и Южного федерального округа (Riviera Sunrise Resort & SPA, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция нового главы администрации города Феодосия Сергея Фомича (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Гражданская оборона Республики Крым: вчера, сегодня, завтра» замминистра ЧС Крыма Александра Дыгало и начальника управления гражданской защиты республиканского главка МЧС Алексея Фридмана (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Севастополь – Презентация альбома «Святой адмирал Федор Ушаков. Севастопольские страницы» (Морская библиотека им. Лазарева, пр-т Нахимова, 7)

13:00 Симферополь – О первых гастролях по Крыму театральной студии «Сказка без границ» и победах в Москве, Уфе, постановке спектаклей, в которых приняли участие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями на пресс-конференции расскажут председатель Ассоциациии нвалидов и общественных организаций инвалидов РК Дмитрий Кучмий и режиссер-постановщик Наталья Образцова (пресс-центр «Комсомольской правды», ул. Сергеева-Ценского, 12/4)

13:00 Ялта – Открытие выставки народного художника России, академика Российской академии художеств Евгения Максимова «Русь православная» (выставочный зал, пгт Никита, Никитский ботанический сад)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвящённая открытию 63-го театрального сезона в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым (пр-т Кирова, 17)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – Заседание Совета общественной палаты Крыма с обсуждением проекта закона Республики Крым «О государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым» и обоснованности использования исторических названий населенных пунктов в Крыму ( каб. 322, ул. К. Маркса, 18)

Крым. Другие новости 11.10.17

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