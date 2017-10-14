14 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.10.2017, суббота

11:00 Севастополь – Конкурс-смотр ветеранских коллективов «Когда душа поет» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

11:00 Ялта – Открытие первого семейного художественно-экологического фестиваля «Экология. Творчество. Дети» к Году экологии в России (Алупка, Воронцовский дворец, ул. Дворцовое шоссе, 18)

12:00 Севастополь – Открытие Кубка России по армрестлингу (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1 а)

12:30 Севастополь – Бесплатные лекции по новым банкнотам в 200 и 2000 рублей (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

14:00 Симферопольский район – Праздничные мероприятия, посвященные 49-летию села Перово и Дню работников сельского хозяйства (Перовский сельский Дом культуры)

14:00 Евпатория – Открытие традиционной отчетной выставки работ фотоклуба «Ялта» (галерея актуального искусства «the HARASHO», ул. Бартенева, 1-5)

15:00 Феодосия – Открытие выставки в честь празднования 65-летия школы имени Ивана Айвазовского (Феодосийский литературно-мемориальный музей А. С. Грина, ул. Галерейная, 10)

18:00 Симферопольский район – Заключительный концерт классической музыки в Мраморных пещерах (нижнее плато горного массива Чатыр-Даг)

Крым. Другие новости 13.10.17

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