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Понедельник, 16 октября 2017, 01:52 мск

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Крым

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16 октября ожидаются следующие события – Крым

16 октября ожидаются следующие события – Крым

16.10.2017, понедельник

  • 12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам с участием спикера Владимира Константинова по ключевым вопросам водообеспечения (каб.609, ул. Карла Маркса, 18)
  • 12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб.322, ул. Карла Маркса, 18)
  • 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (каб.526, ул. Карла Маркса, 18) 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб.429, ул. Карла Маркса, 18)
  • 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб.322, ул. Карла Маркса, 18)
  • 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб.322, ул. Карла Маркса, 18)

Крым. Другие новости 15.10.17

Суровые крымчане против уральских художников: в Керчи замазали черным  портрет Николая  II (ФОТО). / Туалет, магазин и  квартиры: в Крыму  снесут ряд самостроев  . / В Киеве националисты напали на мэрию  .

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