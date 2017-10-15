16 октября ожидаются следующие события – Крым

16.10.2017, понедельник

12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам с участием спикера Владимира Константинова по ключевым вопросам водообеспечения (каб.609, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб.322, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (каб.526, ул. Карла Маркса, 18) 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб.429, ул. Карла Маркса, 18)

14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб.322, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб.322, ул. Карла Маркса, 18)

Крым. Другие новости 15.10.17

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