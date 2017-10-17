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Вторник, 17 октября 2017, 10:07 мск

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Крым

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17 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.10.2017, вторник

10:00 Севастополь – Пленарное заседание Законодательного собрания Севастополя (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – День муниципального образования Красногвардейский район в Государственном совете Крыма (холл 1-го этажа, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Всероссийская встреча в формате видеомоста «Москва-Симферополь-Горно-Алтайск-Ярославль-Грозный» с родителями школьников руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Презентация историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта. Симферополь» (центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, ул. А. Пушкина / А. Невского, 1/2)

14:30 Севастополь – Заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:30 Севастополь – Патриотический час «Песня объединяет» ко Дню гимна Севастополя (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 16.10.17

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