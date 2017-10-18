18 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.10.2017, среда

10:00 Симферополь – Заседание седьмой сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция к началу 79 театрального сезона Крымского академического театра кукол (малая сцена, ул. Пушкина, 15)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:30 Симферополь – Пресс-конференция замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского и начальника управления ФАС по Республике Крым и Севастополю Тимофея Кураева «Антимонопольный контроль как способ защиты и развития конкуренции в Крыму » (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «Мои истории» (музей им. Крошицкого, пр-т Нахимова, 9)

17:00 Джанкой – Совещание главы Республики Крым Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти по итогам выездных приемов граждан в поселениях Джанкойского района (ул. Карла Маркса, 15)

Крым. Другие новости 17.10.17

Михомайдан: в Киеве радикалы захватили часть правительственного квартала, есть пострадавшие . / СМИ: Севастопольский винзавод станет частью крымского бренда. / Гостиничный рейтинг: Крым дешевле – Кубань популярнее. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»