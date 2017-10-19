19 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.10.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Севастополь – Научно-практическая конференция на тему: «Актуальные направления развития системы профессиональной ориентации молодежи» (ул. Руднева, 40)

11:00 Симферополь – Брифинг начальника Государственной архивной службы Крыма Олега Лобова и председателя организации «Русское единство» Елены Аксёновой по случаю объявления VII Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (конференц-зал Государственной архивной службы, ул. Павленко, 1 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по городскому хозяйству (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Литературно-музыкальная гостиная «Одна свобода мой кумир», посвященная 206-летию со дня открытия Царскосельского лицея (центральная городская библиотек аим. Пушкина, ул. А. Пушкина / А. Невского, 1/2)

15:00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

17:30 Симферополь – Открытие выставки победителей двух международных фотоконкурсов – Moscow International Foto Awards (Московская международная фотопремия) и International Photo Awards (Международная фотопремия) с участием члена международного жюри Хоссейна Фармани (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

Крым. Другие новости 18.10.17

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