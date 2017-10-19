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Пятница, 20 октября 2017, 01:03 мск

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Крым

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20 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.10.2017, пятница

  • 08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Алушта – Заседание очередной сессии Алуштинского городского совета (малый зал заседаний, пл. Советская, 1)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция начальника республиканского управления ГИБДД Анатолия Борисенко и начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Дмитрия Леонтьева о первых результатах внедрения систем камер слежения и автоматизированных комплексов для борьбы с нарушителями правил дорожного движения на дорогах Республики Крым (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
  • 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 11:00 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)
  • 11:30 пгт Кировское – Выездное заседание комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям (администрация Кировского района, ул. Люксембург Розы, 39)
  • 12:00 Севастополь – Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня народного единства и мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине начала II героической обороны Севастополя 1941-1942 годов (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 13:00 Феодосия – Открытие выставки: «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)» (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)
  • 14:00 Симферополь – Пресс-конференция с участием организатора международных фото конкурсов MIFA и IPA Хоссейна Фармани, председателя совета Национальной ассоциации профессионалов фотоиндустрии Нины Киселевой, руководителя крымского отделения Национальной ассоциации профессионалов фотоиндустрии Сергея Стрельникова об участии крымчан в международном движении фотографов, международном сотрудничестве в гуманитарной сфере и роли общественной дипломатии (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
  • 14:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т Ленина,2)
  • 15:00 Севастополь – Торжественное мероприятие «Чужих детей не бывает» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

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