21 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.10.2017, суббота

10:00 Симферополь – Открытие турнира Крымского окружного казачьего общества по казачьему многоборью на Кубок атамана «Покровский этап» (сквер Дворца культуры профсоюзов, ул. Киевская 115 )

11:00 Саки – Открытие III районного фестиваля крымско-татарского творчества «Новый росток» (Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества, ул. Революции, 2)

12:00 Симферополь – Торжественное открытие первого в Крыму детского города профессий «КидБург» (торгово-развлекательный комплекс «Меганом», ул. Евпаторийское шоссе, 8)

13:00 Симферополь – Творческий вечер-презентация документальной повести журналиста и общественного деятеля Лидии Адельшиновой «Равиль Адельшинов – крымский писатель, телеоператор, консультант Дома художника, Человек, мой отец» (центральная библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина / А. Невского, 1/2)

14:00 Симферополь – Открытие новой площадки для творчества «Артпространство» (центральный городской парк им. Гагарина)

19:00 Севастополь – Открытие III Международного фестиваля духовно-нравственного и семейного фильма «Святой Владимир» (Дом офицеров флота, ул. Ленина, 9)

Крым. Другие новости 20.10.17

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