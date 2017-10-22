22 октября ожидаются следующие события – Крым

22.10.2017, воскресенье

11:00 Симферополь – III этап Открытого кубка Республики Крым по мотокроссу (район Ялтинской объездной, ул. Бородина, 20 а)

17:00 Ялта – Концерт-бал духового оркестра «Ялта» Ялтинского театра духовой музыки (набережная, площадь у памятника В.И. Ленину)

18:00 Симферополь – Лекция о благотворительности «Токсичная благотворительность, как помогать правильно ?» (информационный супермаркет «Atrium», ул. Киевская, 189)

Крым. Другие новости 21.10.17

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