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Понедельник, 23 октября 2017, 08:41 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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23 октября ожидаются следующие события – Крым

23 октября ожидаются следующие события – Крым

23.10.2017, понедельник

  • 10:00 Судак – Общественные обсуждения нормативно-правового акта «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования городской округ Судак» (конференц-зал Судакского городского совета, ул. Ленина, 85 а)
  • 11:00 Евпатория – Открытие фотовыставки «Древнерусское лицевое шитье XVI – XVII вв» (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)
  • 13:00 Симферополь – Пресс-конференция – первого замминистра промышленной политики Крыма Константина Равича и президента ассоциации «Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Натальи Гордецкой с подведением итогов республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии (ул. Севастопольская, 8)
  • 17:00 Симферополь – Открытие ежегодного городского фестиваля искусств «Золотая осень-2017» (голубой зал Центральногом узея Тавриды (ул. Гоголя, 14)

Крым. Другие новости 22.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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