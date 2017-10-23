23 октября ожидаются следующие события – Крым

23.10.2017, понедельник
- 10:00 Судак – Общественные обсуждения нормативно-правового акта «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования городской округ Судак» (конференц-зал Судакского городского совета, ул. Ленина, 85 а)
- 11:00 Евпатория – Открытие фотовыставки «Древнерусское лицевое шитье XVI – XVII вв» (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)
- 13:00 Симферополь – Пресс-конференция – первого замминистра промышленной политики Крыма Константина Равича и президента ассоциации «Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Натальи Гордецкой с подведением итогов республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии (ул. Севастопольская, 8)
- 17:00 Симферополь – Открытие ежегодного городского фестиваля искусств «Золотая осень-2017» (голубой зал Центральногом узея Тавриды (ул. Гоголя, 14)
Крым. Другие новости 22.10.17
В Крыму портится погода. / «Требуем импичмента…» Президенту Украины выдвинули ультиматум. / 22 октября ожидаются следующие события – Крым. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»