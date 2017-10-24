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Вторник, 24 октября 2017, 08:53 мск

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Крым

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24 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.10.2017, вторник

  • 09:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13, прямую трансляцию осуществляет ТК «Первый Крымский»)
  • 12:00 Симферополь – Открытие выставки «Времена года» (музей истории Симферополя, ул. Пушкина, 17)
  • 16:00 Ялта – Открытие финального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций (Международный детский центр «Артек», пгт Гурзуф)
  • 17:00 Симферополь – Концертная программа оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Люблю я русские напевы» музыкальных школ Симферополя (Центр эстрадного искусства, ул. Пушкина, 19)
  • 17:00 Севастополь – Концерт «Истории с оркестром» в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» (Центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 23.10.17

Давай, до свиданья: украинцев будут массово высылать из Израиля. /  Севастополь переплюнул Москву  по уровню  автомобилизации. / В Крыму предлагают взимать  курортный сбор в зависимости от стоимости жилья   .

© 2017, РИА «Новый День»

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