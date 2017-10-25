25 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.10.2017, среда

08:00 Симферополь – Общерегиональный день приема граждан (каб. 110, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Севастополь – Заседание круглого стола на тему: «Внеплановые проверки, мониторинг и общественный контроль субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности сторон» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Симферополь – Заседание экономического совета при председателе Государственного cовета Крыма Владимире Константинове (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Участвуют замминистра культуры Крыма Исмет Заатов, директор фестиваля Александр Герасимов и др. (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севаcтополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

12:00 Ялта – Открытие выставки «Бал хризантем» (Никитский ботанический сад, пгт Никита)

13:00 Севастополь – Вечер поэзии «Пусть ваших душ коснется слово» ко Дню памяти жертв политических репрессий (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция директора «Центра занятости населения» Сергея Бродовского (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Севастополь – Литературная гостиная «Поэты серебряного века» к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой и к 100-летию революции 1917 года в России (культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)

14:00 Севастополь – Совещание по вопросу размещения перспективных объектов проектирования (большой зал, ул. Ленина, 2)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

17:00 Симферополь – Концертная программа «Осеннее настроение» с участием городских эстрадно-духовых оркестров (Центр эстрадного искусства, ул. Пушкина, 19)

18:00 пгт Ленино – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти республики по итогам выездных приемов граждан в поселениях Ленинского района (администрация Ленинского района, ул. Пушкина, 22)

Крым. Другие новости 24.10.17

Власти Керчи отказались вводить курортный сбор. / У Украины появились основания выдать Саакашвили Грузии. / Все приходится делать самому: новый глава Симферополя объявил себя супергероем. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»