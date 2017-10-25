26 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.10.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Севастопольский инклюзивный фестиваль творчества инвалидов «Жемчужина Чёрного моря» (Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания, ул. Хрусталева, 27)

10:00 Судак – Заседание сессии Судакского городского совета (зал заседаний, ул. Ленина, 85 а)

10:00 Симферополь – Заседание сессии Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция генерального директора Крымского республиканского единого информационно-расчётного центра Дениса Галахова о специфике и проблемах внедрения единого платежного документа в Крыму (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Ялта – Открытие первого в Крыму форума рестораторов, отельеров и виноделов «Инжир» (отель «Palmira Palace», пгт Курпаты, Алупкинское шоссе, 12 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Симферополь – Пресс-конференция к VIII Международному литературному фестивалю «Чеховская осень» – впервые в российском Крыму» президента фестиваля, заместителя председателя Союза писателей Крыма Андрея Чернова, председателя жюри фестиваля, сопредседателя Союза писателей России Владимира Бояринова, заместителя председателя жюри фестиваля, первого секретаря посольства государства Палестина в Российской Федерации Абедалла Иеса (ул. Севастопольская, 8)

17:00 Симферополь – Концертная программа «Осенний листопад», в которой примут участие лучшие хоровые коллективы города (голубой зал музея Тавриды, ул. Гоголя, 14)

17:00 Керчь – Встреча с жителями центрального района по вопросу отопительного сезона (культурный центр им. Богатикова, ул. Свердлова, 8)

Крым. Другие новости 25.10.17

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