27 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.10.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Научно-практическая конференция «Проблемы правотворчества и правоприменения в условиях интеграции новых субъектов РФ (Республика Крым и город федерального значения Севастополь) в правовое и экономическое пространство Российской Федерации» (большой зал, ул. Ленина, 3)

10:00 Симферополь – Освящение храма во имя Всех святых в земле крымской просиявших (мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный», село Мирное Симферопольского района)

10:30 Севастополь – Познавательно-развлекательная программа «Теперь мы первоклашки!» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

11:00 Бахчисарай- Выставка «Три религии – одна земля» к 100-летию Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника (ул. Речная 133)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция главного раввина Симферополя Йехезкеля Лазара, президента Всекрымского еврейского конгресса Яна Эпштейна, председателя еврейской религиозной общины Симферополя Аркадия Цырульникова (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Торжественное мероприятие с участием главы Крыма Сергея Аксёнова, посвященное 65-летию со дня создания вневедомственной охраны (Государственный академический музыкальный театр, пр-т Кирова, 17)

12:00 Красногвардейское – Официальное открытие новой машинно-тракторной станции с участием министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина (село Найденовка)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция замминистра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова, посвященная Всемирному Дню борьбы с инсультом (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Государственного совета Крыма, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Константинова об итогах заседания регионального политического совета Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Севастополь – Торжественный вечер «Встреча поколений», посвященный 76-й годовщине начала II героической обороны города Севастополя 1941-1942 годов (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

17:00 Симферополь – Фольклорный праздник «Разноцветная радуга» с лучшими вокальными, хоровыми и хореографическими коллективами города (концертный зал Дворца культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

Крым. Другие новости 26.10.17

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