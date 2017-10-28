28 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.10.2017, суббота

09:00 Севастополь – Торжественная церемония приема учащихся в члены детского военно-патриотического спортивного движения «Юнармия» (мыс Хрустальный, скульптурная композиция «Солдат и матрос»)

10:30 Ялта – Финал Кубка Республики Крым по метаниям (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)

11:00 Севастополь – Открытие Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853-1856 гг (Исторический бульвар, 1)

12:00 Евпатория – Отчетные концерты спортивной школы танца и воздушной акробатики «Язык тела» (центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, аллея Дружбы, 1)

12:00 Симферополь – Греческий праздник «День «'Οχι» (парк им. Тренева)

13:00 Черноморское – Открытие ежегодного фестиваля вокально-хоровых коллективов «Золотая осень» (Черноморский районный дом культуры, ул. Кирова, 17)

14:00 Севастополь – Праздничный концерт к 100-летию основателя народного оркестра Константина Смирнова (комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

15:00 Евпатория – Традиционный турнир по художественной гимнастике Евпатории «Легенды Крыма» памяти Л.Ю. Ленской (центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, аллея Дружбы, 1)

16:00 Симферополь – Концертная программа «Осень. Музыка. Любовь» и торжественное закрытие ежегодного городского фестиваля искусств «Золотая осень-2017» (концертный зал музыкального училища им. Чайковского, ул. Набережная, 31)

17:30 Ялта – Открытие VIII Международного литературного фестиваля «Чеховская осень – 2017» (актовый зал, санаторий им. Кирова, ул. Кирова, 39)

Крым. Другие новости 27.10.17

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