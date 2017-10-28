29 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.10.2017, воскресенье

10:00 Евпатория – Открытый чемпионат города Евпатория по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри (район Евпаторийского авиаремонтного завода)

11:00 Севастополь – Праздник «Самое синее в мире Чёрное море моё», приуроченный к Международному дню Чёрного моря (центральная городская библиотек аим. Гайдара, ул. Ленина, 76)

12:00 Севастополь – XVII городской праздник народной песни «Пою тебе, мой Севастополь» с участием творческих коллективов города Севастополя и Республики Крым (дом культуры «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

13:00 Симферополь – Фестиваль «Армения Маритима» (ул. Ленина, 9)

Крым. Другие новости 28.10.17

В России новые «севастопольские» деньги продают в 1,5 раза дороже номинала . / Украина обнародовала потери в зоне АТО – наблюдатели ООН увидели гораздо больше. / 28 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

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