30 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.10.2017, понедельник

10:00 Симферополь – Внеочередное заседание седьмой сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере документального фильма «Раскаленный хаос». Участвуют создатель фильма, российский кинорежиссер и сценарист Сергей Дебижев, министркультуры Крыма Арина Новосельская, директор Фонда Ялтинский международный экономический форум Сергей Лазуткин (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Кто видел море, тот сюда вернется…», приуроченная к Международному дню Черного моря, который отмечается 31 октября. Участвуют директор Центра лабораторного анализа и технических измерений Игорь Влащик, заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований РАН Наталия Мильчакова (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Евпатория – Открытие выставки акварельной живописи «Цветы в искусстве» (Евпаторийская детская художественная школа им. Волкова, ул. Некрасова, д. 86)

16:00 Симферополь – Пресс-конференция о системе подготовки кадров для медицинских учреждений Крыма министра здравоохранения республики Александра Голенко и директора медицинской академии им. Георгиевского КФУ Нанули Ивановой (ул. Севастопольская, 8)

16:00 Евпатория – Заседание внеочередной сессии Евпаторийского городского совета (в зале заседаний Евпаторийского городского совета, пр-т Ленина, 2)

Крым. Другие новости 29.10.17

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