31 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

31.10.2017, вторник

09:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию осуществляет «Первый Крымский»)

10:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул.Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Книжная выставка «Исследователи морских глубин», посвященная Международному дню Черного моря (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика о подготовке к отопительному сезону, а также об итогах работы за 100 дней (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Ялта- Открытие парка «Монтедор» (Никитский ботанический сад, пгт Никита)

14:00 Севастополь – Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:30 Севастополь – Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий ко Дню народного единства в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

16:00 Ялта – Заседание очередной сессии Ялтинского городского совета (зал заседаний, пл. Советская, 1)

17:00 Севастополь – В рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» – концерт ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 30.10.17

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