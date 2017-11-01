01 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.11.2017, среда

09:15 Севастополь – Городская конференция «Болезнь Кавасаки: актуальность проблемы» (Городская инфекционная больница, ул. Коммунистическая, 40)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» об итогах курортного сезона и планах на следующий год. В Симферополе участвует министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в Москве – руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Телемост с Министерством иностранных дел РФ с участием депутата Госдумы Руслана Бальбека и председателя Госкомнаца Ленура Абдураманова об общественно-политической ситуации и межнациональных отношениях в Крыму (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Торжественное открытие выставки лучших работ по рисунку и живописи студентов Крымского художественного училища им. Самокиша в рамках празднования 80-летия со дня его основания (Выставочный зал Крымского отделения Союза художников России, ул. Карла Маркса, 13/16)

14:00 Севастополь – Показ фильма «Раскаленный хаос» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

15:00 Симферополь – Встреча с министром образования, науки и молодежи Крыма Натальей Гончаровой в рамках открытого социального проекта «Сто вопросов взрослому», посвященного Дню народного единства (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета посоциально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 31.10.17

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