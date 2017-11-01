02 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.11.2017, среда

▫ 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

▫ 10:00 Ялта – Международная выставка и форум «Открытый Крым – 2017» (cело Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9)

▫ 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» заместителя председателя Совета министров Крыма – постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, приуроченная к Международной конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма» (ул. Севастопольская, 8)

▫ 12:00 Ялта – Торжественное открытие третьей специализированной выставки медицинского оборудования, материалов и лекарственных препаратов «Здоровье. Крым-2017» (зал «Хрустальный», гостиница «Ялта-Интурист», ул. Дражинского, 50)

▫ 13:00 Севастополь – Концерт творческих коллективов СЦКиИ, посвященный Дню народного единства (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

▫ 14:00 Бахчисарай – Торжественные мероприятия с участием главы Крыма Сергея Аксёнова по случаю 100-летия музея истории и культуры крымских татар «Ханский дворец» (Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, ул. Речная, 133)

▫ 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

▫ 15:00 Симферополь – Открытие выставки «Запах красок в моих ладонях» к 90-летию Татьяны Сельвинской (Дом- музей Сельвинского, пер. Бондарный, 2/ул. Одесская, 15)

▫ 19:00 Симферополь – Встреча с подписчиками блогера-выживальщика Максим Егоров (Адвокат Егоров) (книжная лавка писателей, ул. Киевская, 139 а)

Крым. Другие новости 01.11.17

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