03 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.11.2017, пятница
- 08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
- 10:00 Севастополь – Заседание регламентной группы (каб. 25, ул. Ленина, 3)
- 11:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения с участием спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова, приуроченнаякоДню народного единства (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)
- 11:00 Севастополь – Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь – Казань» с участием представителей национально-культурных автономий, приуроченнаякоДню народного единства (ул. Севастопольская, 8)
- 12:00 Симферополь – Пресс-конференция о выдвижении кандидатов и участии в праймериз непарламентских партий «Третья Сила» (конференц-холл «Горизонт», ул. Турецкая, 13 а)
- 12:00 Евпатория – Праздник «Согласие, единство, вера!», посвященный Дню народного единства и к 405-летию изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского (библиотека им. Пушкина, проезд Анны Ахматовой, 23)
- 14:00 Севастополь – Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 14:00 Евпатория – Торжественное вручение паспортов молодым гражданам РФ (пр-т Ленина, 2)
- 14:00 Симферополь – Пресс-конференция с участием проректора по научной деятельности КФУ им. Вернадского Анатолия Кубышкина, директора Академии строительства и архитектуры КФУ Сергея Федоркина, завкафедрой экономической теории Института экономики и управления КФУ Натальи Симченко о перспективах развития научной деятельности вуза (ул. Севастопольская, 8)
- 16:00 Севастополь – Праздничный концерт «Я себя не мыслю без России» муниципального русского оркестра «Жемчужина России». Торжественное вручение паспортов РФ молодежи Севастополя (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)
- 17:00 Симферополь – Республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма» (концертный зал Дворца культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)
- 18:00 пгт Кировское – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти Крыма по итогам выездных приемов граждан в поселениях Кировского района (администрация Кировского района, ул. Р. Люксембург, 39)
- 21:00 Симферополь – Всероссийская акция «Ночь искусств» с участием главы Крыма Сергея Аксёнова в Симферопольском музыкальном училище им. Чайковского (ул. Набережная, 31)
Крым. Другие новости 02.11.17
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