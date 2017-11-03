03 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.11.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание регламентной группы (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения с участием спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова, приуроченнаякоДню народного единства (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Севастополь – Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (большой зал, ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь – Казань» с участием представителей национально-культурных автономий, приуроченнаякоДню народного единства (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция о выдвижении кандидатов и участии в праймериз непарламентских партий «Третья Сила» (конференц-холл «Горизонт», ул. Турецкая, 13 а)

12:00 Евпатория – Праздник «Согласие, единство, вера!», посвященный Дню народного единства и к 405-летию изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского (библиотека им. Пушкина, проезд Анны Ахматовой, 23)

14:00 Севастополь – Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

14:00 Евпатория – Торжественное вручение паспортов молодым гражданам РФ (пр-т Ленина, 2)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция с участием проректора по научной деятельности КФУ им. Вернадского Анатолия Кубышкина, директора Академии строительства и архитектуры КФУ Сергея Федоркина, завкафедрой экономической теории Института экономики и управления КФУ Натальи Симченко о перспективах развития научной деятельности вуза (ул. Севастопольская, 8)

16:00 Севастополь – Праздничный концерт «Я себя не мыслю без России» муниципального русского оркестра «Жемчужина России». Торжественное вручение паспортов РФ молодежи Севастополя (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

17:00 Симферополь – Республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма» (концертный зал Дворца культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

18:00 пгт Кировское – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти Крыма по итогам выездных приемов граждан в поселениях Кировского района (администрация Кировского района, ул. Р. Люксембург, 39)

21:00 Симферополь – Всероссийская акция «Ночь искусств» с участием главы Крыма Сергея Аксёнова в Симферопольском музыкальном училище им. Чайковского (ул. Набережная, 31)

Крым. Другие новости 02.11.17

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