07 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.11.2017, вторник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Праздничная демонстрация к 100-летию Октябрьской социалистической революции крымского рескома КПРФ (площадь им. Ленина)

10:00 Ялта – Митинг-реквием, посвящённый 76-й годовщине гибели теплохода «Армения» и памяти всех ялтинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны (часовня Новомучеников и Исповедников Российских, городская набережная)

10:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Севастополь – Очередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Россия и Болгария: возможности народной дипломатии» с участием председателя Совета общественной организации «Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского» Ивана Абажера (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция с участниками ежегодного пресс-тура зарубежных журналистов в Республику Крым (Республиканский пресс-центр,ул. Козлова, 45 а)

13:00 Ялта – Заседание внеочередной сессии Ялтинского городского совета (зал заседаний, пл. Советская, 1)

14:00 Бахчисарай – Церемония открытия капсулы с посланием потомкам, заложенной в 1967 году в средней школе села Вилино Бахчисарайского района. Участвует бывший ученик Вилинской школы, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков (село Вилино, улица Ленина, 99)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Великая русская революция и Крым» с участием заместителя председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслава Зарубина и директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина (ул. Севастопольская, 8)

16:00 Ялта – Судебное заседание по административным искам недопущенных к конкурсу на пост главы администрации Ялты кандидатам Литвинова В.П. и Обуховой Н.В. (Ялтинский городской суд, ул. Дмитриева, 4)

17:00 Севастополь – Информационная программа «В парадном строю» ко Дню проведения военного парада на Красной площади в 1941 году (площадь культурно-информационного центра, ул. П.Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 06.11.17

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