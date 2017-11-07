08 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.11.2017, среда

10:00 Симферополь – Пресс-конференция по итогам международной конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма». Участвуют директор Делового и культурного центра Республики Крым Ярослав Иванченко, заместитель председателя Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн, члены иностранных делегаций (ул. Севастопольская, 8)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Симферополь – Внеочередное заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Севастополь – Семинар-совещание «Актуальные вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» с заместителем руководителя управления Роскомнадзора по ЮФО Алексеем Рахваловым (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)

12:00 Ялта – Открытие после реконструкции парка Монтедор (Никитский ботанический сад, пгт Никита)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

17:00 Ялта – XIV Международный семинар «Религия и гражданское общество» в рамках ежегодного Харакского форума (санаторий «Днепр», пгт Гаспра 2, ул. Алупкинское шоссе, 13)

18:00 Феодосия – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти по итогам выездных приемов граждан в городском округе Феодосия (зал заседаний, ул. Земская, 4)

Крым. Другие новости 07.11.17

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