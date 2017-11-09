09 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.11.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Акция по высадке деревьев на территории сквера памяти мемориала «Концлагерь «Красный» (селоМирное, ул. Белова, 44)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная предстоящему Международному дню студентов. Участвуют проректор по социальной и молодежной политике КФУ Евгений Бубнов, начальник управления молодежных проектов Департамента по социальной и молодежной политике КФУ Владислав Ганжара, руководитель регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Владимир Кайданский (ул. Сергеева-Ценского, 12/4)

13:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

15:00 Алушта – Открытие выставки «Революция 1917 года в жизни и творчестве И.С. Шмелева» (дом-музей Шмелева, ул. Набережная, 2)

16:00 Севастополь – Презентация книги «250 маршрутов Севастополя» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 08.11.17

Украина призвала в десантные войска архангела Михаила. / По факту смерти руководителя крымского УФАС возбуждено уголовное дело. / Крыму не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита. Читать дальше

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