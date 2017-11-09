10 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.11.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 3)

10:00 Феодосия – Внеочередная сессия Феодосийского городского совета (зал заседаний, ул. Земская, 4)

10:00 Севастополь – Возложение цветов к памятнику В.И. Бузина, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел РФ (сквер им. Бузина, ул. Пушкина, 10)

10:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция главного пульмонолога Крыма Ирины Ульченко, завкафедрой медицинской академии КФУ Владимира Белоглазова и врача-пульмонолога Оксаны Власенко ко Всемирному дню борьбы с пневмонией (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова и заместителя генерального директора союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») Дмитрия Глушко о профессиональной подготовке и повышении квалификации специалистов (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное окончанию уборочной кампании и празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т Кирова, 17)

13:00 Севастополь – Всероссийская научно-практическая конференция «Святой, праведный, непобедимый адмирал флота Российского Ф. Ф. Ушаков» (филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

14:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел РФ (театр им. Луначарского, пр-т Нахимова, 6)

15:00 Севастополь – Городской слет экологов «Берега без границ» (Институт морских биологических исследований, пр-т Нахимова, 2)

15:00 Ялта – Очередное судебное заседание по административным искам не допущенных к конкурсу на пост главы администрации Ялты кандидатам Литвинова В.П. и Обуховой Н.В. (Ялтинский городской суд, ул. Дмитриева, 4)

Крым. Другие новости 09.11.17

Опять что-то строят: глава Крыма проинспектирует Приморский парк Ялты. / Крым уступил первенство в рейтинге самых популярных направлений на Новый год. / В Крыму спасли от смерти детеныша краснокнижного пеликана. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»