12 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.11.2017, воскресенье

08:00 Евпатория – Тренировочное мероприятие «Открытый день кумитэ и ката по киокусинкай» среди детей 4-11 лет (Дворец спорта, пр-т Победы, 11)

10:00 Севастополь – Открытый детско-юношеский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню народного единства и 20-летию регионального отделения организации «Боевое братство» (ул. Костомаровская, 3)

10:00 Симферополь – Всероссийский фестиваль «Золотая осень» (Дворец культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

11:00 Евпатория – Кубок города по скалолазанию на искусственном рельефе «Кубок Керкинитиды 2017» (учебно-воспитательный комплекс «Интеграл», ул. Некрасова, 98)

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