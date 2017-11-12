13 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.11.2017, понедельник
- 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 14:00 Севастополь – Праздничный концерт и торжественное собрание, посвященные Дню Гагаринского района (культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)
- 14:00 Севастополь – Клиническая конференция «Трудный диагноз в педиатрии» (городская больница № 5, пр-т Ген. Острякова, 211 а)
- 16:00 Симферополь –Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
- 18:00 Симферополь – Мастер-класс Александра Кадникова «Фотоморфоза. Светопись с иной стороны» (книжная лавка писателей, ул. Киевская, 139 а)
Крым. Другие новости 12.11.17
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