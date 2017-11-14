14 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.11.2017, вторник

10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция с участием главного внештатного специалиста эндокринолога министерства здравоохранения Крыма Дианы Дунаевой и главного внештатного детского специалиста эндокринолога Валентины Дивинской (Центр медпрофилактики, ул. Пушкина, 3)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция к премьере программы крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» с участием директора Крымской государственной филармонии Олеси Костенко, художественного руководителя ансамбля Эльмиры Налбантовой, балетмейстера ансамбля «Хайтарма» Заремы Османовой (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция о международном сотрудничестве Крымского федерального университета им. Вернадского, с участием проректора по международной деятельности и информационной политике Сергея Юрченко, председателя Ассоциации выпускников советских и отечественных высших учебных заведений Кауд Дия, выпускницы Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе Нгуен Тхи Тхук Ван (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул. Ленина, 3)

16:00 Ялта – Пресс-конференция, посвященная открытию Фестиваля высокой кухни «Крымские гастрономические сезоны» (ул. Пушкинская, 9 б)

16:00 Саки – Открытие выставки «Нить души, любви и счастья» Сергей Назаренко (музей краеведения и истории грязелечения города Саки, ул. Курортная, 29)

17:00 Алушта – Обсуждения проекта постановления горадминистрации «О разрешении удаления зеленых насаждений на земельном участке по ул. Перекопской, 9» (малый зал, пл. Советская, 1)

18:30 Симферополь – Оратория «Страсти по Матфею» благотворительного фестиваля «Мастера искусств – детям» (атриум железнодорожного вокзала)

18:30 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Правила благоустройства на территории Симферополя (большой зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 13.11.17

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